Navalnyj-allierte pågrepet i Russland

Flere av opposisjonsleder Aleksej Navalnyjs allierte er pågrepet i Russland, og myndighetene krever at sosiale medier blokkerer innlegg om nye demonstrasjoner.

Fire fremstående Navalnyj-allierte ble pågrepet torsdag. De holdes i varetekt i to døgn for angivelige brudd på koronarestriksjoner under demonstrasjonene som ble holdt i helgen.

– Politiet gjør jobben sin. Det var en rekke brudd på russiske lover, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov da han kommenterte pågripelsene torsdag.

Samme dag utstedte russisk påtalemyndighet advarsler til Facebook, Google, Twitter, Tiktok og russiske sosiale nettverk.

– Staten ønsker ikke at sosiale nettverk blir en plattform for å fremme slike ulovlige handlinger, sa Peskov.

På spørsmål om myndighetene kan blokkere sosiale medier hvis de nekter å etterfølge kravet, svarte Peskov at det er opp til relevante etater å avgjøre.

(©NTB)

