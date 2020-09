Navalnyj-forgiftningen: Tyskland truer Russland med å stanse gassledning

Tyskland varsler at de kan bli «tvunget til å revurdere» en tysk-russisk gassledning etter manglende bidrag fra Moskva i Navalnyj-saken.

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas kom med en advarsel til russerne i et intervju i avisen Bild søndag.

– Jeg håper russerne ikke vil tvinge oss til å endre vår posisjon når det gjelder Nord Stream 2-ledningen som skal bygges under Østersjøen, sa Maas.

Utspillet kommer etter at undersøkelser viste at opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj ble forgiftet. Han ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august og ligger nå i koma på et sykehus i Berlin. Tester viser at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok, ifølge tyske myndigheter.

Russiske myndigheter avviser at de har noe med forgiftningen å gjøre.

Maas ville ikke utelukke mulige sanksjoner mot Russland, og understreket at slike tiltak må være presise. Men han vedgikk samtidig at stans i byggingen av gassledningen, som er halvveis ferdig, vil ha negative konsekvenser også for tyske og europeiske selskap. Mer enn hundre selskap fra tolv land deltar i prosjektet.

Utspillet søndag kommer etter at lederen i utenrikskomiteen i den tyske nasjonalforsamlingen antydet det samme før helgen.

