Navalnyj kjørt av ambulanse til flyplass

Den kritisk syke russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er fraktet i ambulanse fra sykehuset i Omsk til flyplassen i samme by.

Det opplyser Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj.

Et tysk ambulansefly, som skal frakte Navalnyj til Berlin for behandling, har stått klart på flyplassen i byen Omsk i Sibir siden fredag. Et tysk legeteam har fått undersøkt ham og konkludert med at tilstanden hans er god nok til at han kan flyttes.

Planen var opprinnelig at flyet skulle ta av i løpet av fredag kveld eller natt til lørdag. Men Jarmysj sa sent fredag kveld at hun forventet at han blir fløyet lørdag morgen, ifølge Reuters.

Navalnyj (44) har siden torsdag ligget livstruende syk og i koma etter det som kan være en forgiftning.

