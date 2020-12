Navalnyj mener han ble forgiftet av FSB-agenter

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj mener det var en gruppe russiske sikkerhetsagenter som forgiftet ham, etter ordre fra Vladimir Putin.

Navalnyj la mandag ut en uttalelse om saken på Youtube, etter at journalister fra den amerikanske TV-stasjonen CNN og flere andre medier har gransket saken.

Regimekritikeren ble angivelig forgiftet ved to anledninger før han ble alvorlig syk 20. august. De to første gangene skal giftdosene ha vært for små.

I tillegg til CNN har det tyske magasinet Der Spiegel, nettstedet Bellingcat og det russiske nettstedet The Insider deltatt i granskingen. Gjennomgang av telefondata og andre offentlig tilgjengelige dokumenter har angivelig gjort det mulig å identifisere agentene som sto bak forgiftningen.

Myndighetene i Russland har tidligere avvist anklager om at de bidro til forgiftning av Navalnyj.

