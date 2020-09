Navalnyj oppe og går

Tilstanden til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er blitt enda bedre, og han kan nå være oppe av senga i korte perioder.

Det opplyser Charité-sykehuset i Berlin, der Navalnyj behandles.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press overført til sykehuset i Berlin.

Tyske, franske og svenske laboratorier har fastslått at han ble forgiftet av den militære nervegiften novitsjok, som ble produsert i det daværende Sovjetunionen.

