Navalnyj tilbake i retten – anklaget for ærekrenkelser

Aleksej Navalnyj må fredag forsvare seg mot anklager om ærekrenkelser, bare få dager etter at han ble dømt til tre og et halvt års fengsel.

Den 44 år gamle regimekritikeren og korrupsjonsjegeren sto inni et glassbur da han møtte i retten fredag formiddag. Påstanden om ærekrenkelser mot en veteran fra andre verdenskrig er en av flere rettsprosesser mot Navalnyj etter at han vendte hjem til Russland i januar.

Saken gjelder ærekrenkelser mot en tidligere soldat som stilte opp i en video til støtte for grunnlovsendringene som gjør at president Vladimir Putin kan sitte ved makten til 2036. Navalnyj delte videoen og omtalte krigsveteranen og andre medvirkende som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet».

Saken mot Navalnyj ble innledet i juni, men ble satt på vent mens han lå på sykehus etter å ha blitt forgiftet i august. I mellomtiden har han oppholdt seg i Tyskland, der han har fått sykehusbehandling etter drapsforsøket. Navalnyj ble utsatt for den russiske nervegiften novitsjok, men russiske myndigheter avviser at de sto bak forgiftningen.

Tidligere denne uken ble Navalnyj dømt for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Betingelsene i den gamle dommen var ikke mulig å oppfylle mens han lå på sykehus i Tyskland. Han må sone to og et halvt år av dommen på tre og et halvt år. Han har allerede sonet ett år i husarrest.

