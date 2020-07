Navalnyj: valgresultatet i Russland er en stor løgn

Den framtredende russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj kaller det foreløpige resultatet av folkeavstemningen i Russland for en stor løgn.

– «Resultatene» de har kunngjort, er falske og en stor løgn. De har ingenting å gjøre med hva det russiske folket mener, sier Navalny etter at det ble kunngjort at 70 prosent av de opptelte stemmene gikk inn for grunnlovsreformen.

Grunnlovsendringene åpner blant annet for at president Vladimir Putin kan få ytterligere to presidentperioder og dermed sitte til 2036 dersom han vinner kommende valg.

(©NTB)