Navalnyj vant fram i menneskerettighetsdomstolen

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at Russlands gjentatte pågripelser av Aleksej Navalnyj har vært politisk motivert.

Domstolen krever også at Russland betaler Navalnyj 63.000 euro. Den russiske opposisjonspolitikeren mener seieren er viktig for andre politiske aktivister.

Retten konsentrerte seg særlig om to pågripelser og kom til at russiske myndigheter hadde til hensikt å undertrykke politisk pluralisme. I tillegg mener domstolen at forsamlingsfriheten og retten til rettferdig rettergang var krenket.

Den 42 år gamle Putin-kritikeren ses på som en av presidentens største rivaler, særlig etter at Putins oppslutning har falt betraktelig som følge av den upopulære pensjonsreformen i landet.

Tirsdag ble Navalnyj stoppet på grensen og nektet å forlate Russland. Han skulle etter planen delta i høringen i Strasbourg. Grensevaktene informerte ham om at en russisk domstol hadde gitt ham utreiseforbud. Han fikk imidlertid reise ut til slutt.

Aleksej Navalnyj slapp ut av fengsel for rundt en måned siden, etter å ha sonet tre uker for å ha organisert demonstrasjoner mot den russiske regjeringen.

