Navalnyjs anke avvist – får ikke stille mot Putin i valget

Den russiske opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyjs anke er avvist av høyesterett. Han får ikke lov til å delta i neste års presidentvalg mot Vladimir Putin.

Valgkommisjonen i Russland besluttet mandag 25. desember at Navalnyj ikke får stille til valg mot Putin 18. mars. Begrunnelsen var at Navalnyj fra før har blitt dømt for bedrageri, en dom som han selv mener er politisk motivert.

Navalnyj varslet derfor at han ville anke beslutningen. Nå har høyesterett behandlet anken. Beslutningen om å stenge ham ute fra valget er i samsvar med loven, heter det i en kunngjøring fra høyesterett lørdag.

Navalnyj tok kort tid etter i bruk Twitter der han oppfordrer sine tilhengere til å gå ut i «valgstreik», en oppfordring han har kommet med også tidligere.

– Vi anerkjenner ikke valg der det ikke er konkurranse, forklarte han i en melding.

Hans oppfordring om valgboikott blir ikke sett på med blide øyne i Kreml. Myndighetene har uttalt at hans appell om boikott kan være lovstridig.

Men selv uten Navalnyj vil det være andre kandidater i valget. Mange har kunngjort at de vil stille opp mot Putin, blant dem ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij og den liberale Grigorij Javlinskij, samt kommunisten Pavel Grudinin og TV-stjernen Ksenia Sobtsjak.

Imidlertid er det ingen av dem som utgjør noen betydelig utfordring for Putin. Putin har på meningsmålingene en oppslutning på om lag 80 prosent.

