Navarsete: Trump-planen er et diktat

Donald Trumps plan for en fredsløsning mellom Israel og palestinerne er et diktat, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete.

– En fredsavtale som ikke er framforhandlet, er ingen fredsavtale, men et diktat som ikke kommer til å føre til fred, sier Navarsete til NTB.

– Det er ingen tvil om at annektering av de okkuperte områdene er i strid med folkeretten, sier hun.

Navarsete var selv på reise i de palestinske områdene i fjor vår og legger ikke skjul på at det gjorde inntrykk.

– Israel kan ikke holde fram med å undertrykke palestinerne slik de gjør. Skal det bli fred, må palestinerne få verdigheten tilbake, sier hun.

– Norge er et land som er særdeles opptatt av internasjonale kjøreregler og folkeretten, og jeg kan ikke se for meg at vi vil støtte opp om denne planen, sier hun.

(©NTB)