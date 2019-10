NBC-ankermann voldtektsanklaget i Ronan Farrows nye bok

NBC News' tidligere ankermannen Matt Lauer anklages denne uka for voldtekt av en kollega. For første gang uttaler ekskona seg, men sier lite om anklagene.

Den amerikanske TV-kanalen NBC News ga Lauer sparken i 2017, etter anklager om seksuell trakassering av kvinnelige kollegaer.

Denne uka har Variety gjengitt utdrag fra boka «Catch and Kill: Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators» av Ronan Farrow. Forfatteren, sønn av skuespiller Mia Farrow og regissør Woody Allen, er journalisten bak metoo-avsløringen av Hollywood-giganten Harvey Weinstein. Han fikk Pulitzerprisen for den innsatsen.

I «Catch and Kill» står en kvinne som jobbet for NBC under OL i Sotsji i 2014 fram og hevder nå at Lauer voldtok henne på hotellrommet hennes. Det var hennes anklager som førte til at Lauer fikk fyken, men hun har ikke tidligere stått fram offentlig. Kvinnen skal ikke ha vært den eneste med historier om Lauer.

Ulike versjoner

Kvinnen i boka sier at Lauer tvang henne til analsex etter at de hadde vært ute og drukket i den russiske byen, og at hun blødde i flere dager etterpå.

– Det var ikke samtykkende på den måten at jeg var for full til å samtykke. Det var ikke samtykkende på den måten at jeg mange ganger sa at jeg ikke ønsket å ha analsex, sier kvinnen.

61 år gamle Lauer bekrefter den seksuelle omgangen, men hevder de to hadde en utenomekteskapelig affære i 2014 og at alt var gjensidig samtykkende.

Ble skilt

Lauer og hans kone gjennom 20 år, Annette Roque, ble skilt i september. I en uttalelse via sin advokat til People , kommenterer Roque for første gang metoo-anklagene i 2017 mot Lauer.

– Vår klient har bedt oss si til dere at partene nå er offisielt skilt, hennes prioritet og det eneste hun bryr seg om nå er hennes vidunderlige barn. Vår klient vil ikke komme med flere uttalelser, sier Roques advokat John M. Teitler.

Lauer jobbet for NBC News i over 20 år og ledet blant annet programmet «Today».

Anklager mot NBC

NBCs styreformann Andy Lack opplyste høsten 2017 at TV-kanalen mottok en detaljert klage på Lauer, og at han ble anklaget for å ha gjort seg skyldig i «uønsket seksuell oppførsel» på arbeidsplassen.

– Etter en grundig vurdering fant vi at dette var et klart brudd på selskapets standarder. Som et resultat av dette har vi besluttet å avslutte ansettelsesforholdet hans, opplyste Lack.

«Catch and Kill» kommer ut 15. oktober, og NBC stålsetter seg for anklager som trolig vil komme om TV-selskapets håndtering av saken.