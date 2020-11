NBC kårer Biden til valgvinner i Georgia og Trump i North Carolina

Den amerikanske TV-kanalen NBC har kåret vinneren i de to siste delstatene som manglet, noe som gir et endelig resultat på 306 valgmenn for Joe Biden.

Det er to valgmenn flere enn Donald Trump fikk da han vant mot Hillary Clinton i 2016. Denne gangen ender Trump opp med 232 valgmenn i NBCs oversikt.

TV-kanalen utroper Biden til vinner i Georgia, der det nå skal gjennomføres en omtelling, noe som gir ham 16 valgmenn, mens Trump får 15 valgmenn for seieren i North Carolina.

Andre medier, som nyhetsbyrået AP, har ennå ikke kåret en vinner i de to delstatene.

(©NTB)

Reklame NÅ: Siste sjanse til å bestille årets beste julekalendere