Nederlag for Trump i to primærvalg

Både i North Carolina og i Kentucky satte velgerne foten ned for president Donald Trumps utvalgte kandidater i Republikanernes nominasjonsvalg.

I delstaten North Carolina falt valget på den 24 år gamle investoren Madison Cawthorn som kandidat til Representantenes hus. Han slo den Trump-støttede eiendomsmegleren Lynda Bennett i kampen om et sete som ble ledig da Mark Meadows forlot Kongressen for å bli stabssjef i Det hvite hus.

I Kentucky ble den republikanske kongressmannen Thomas Massie nominert for en sjette periode. I mars kalte Trump libertarianer-orienterte Massie for en «katastrofe for Amerika» da sistnevnte tvang de folkevalgte tilbake til Washington for å stemme over en koronakrisepakke.

Forsinkelser

Cawthorn har sagt at han er Trump-tilhenger, og Massie er sterkt konservativ. Like fullt er deres seirer pinlig for presidenten, hvis egen valgkamp har begynt å vakle den siste tiden, skriver nyhetsbyrået AFP.

Tirsdag holdt også Demokratene nominasjonsvalg i New York og Kentucky. Flere resultater var forsinket mens valgfunksjonærer telte poststemmer, som det er langt flere av som følge av pandemien.

Ocasio-Cortez nominert

I New York er det klart at Alexandria Ocasio-Cortez har slått utfordrerne i det 14. kongressdistrikt. Den progressive 30-åringen ble overraskende ble valgt inn i Representantenes hus for to år siden.

Hjemdistriktet i Queens og The Bronx er blant de hardest koronarammede i byen, og tradisjonell valgkamp har derfor vært umulig de siste tre månedene.

For lengst er det klart at Joe Biden etter alt å dømme blir Demokratenes presidentkandidat, og han vant som ventet nominasjonsvalgene både i New York og Kentucky tirsdag.

(©NTB)