Nederland beskylder Russland for hackerangrep

Nederlandsk etterretning mener å ha avslørt russiske planer om å gjennomføre et dataangrep mot OPCW. Nederland har reagert ved å utvise fire russere.

Nederlands forsvarsminister Ank Bijleveld sier den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU står bak det planlagte hackerangrepet.

Et forsøk på å gjennomføre et dataangrep mot Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal ha blitt stoppet av nederlandske myndigheter i april. Fire russiske etterretningsagenter ble umiddelbart utvist, ifølge Bijleveld.

De russiske agentene skal også ha vist interesse for en gransking av nedskytingen av passasjerflyet MH17 over Ukraina.

De russiske agentene skal ifølge nederlenderne ha satt fra seg en bil full av elektronisk utstyr på en parkeringsplass ved et hotell i nærheten av OPCWs kontorer i Haag i Nederland.

Saken er «dypt urovekkende», mener Bijleveld.

– Normalt ville vi ikke ha avslørt slike kontraterroroperasjoner, sier forsvarsministeren.

Storbritannia har bistått Nederland i etterforskningen av saken.

Storbritannia kom torsdag selv med avsløringer om dataangrep som britene mener russiske GRU står bak.

