Nederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren

Nederlands Høyesterett fastslår at landet er delvis ansvarlig for 350 av de rundt 8.000 som ble drept i massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995.

– Dutchbat handlet ulovlig i evakueringen av 350 menn. De fratok mennene en sjanse til å holde seg unna de bosnisk-serbiske styrkene, sa retten ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dutchbat var den nederlandske kontingenten i FNs fredsbevarende styrke i Bosnia under krigen.

De etterlatte kan etter dommen søke erstatning av Nederland for sine familiemedlemmers død. Dommen kan også danne presedens for hvordan stater kan ansvarliggjøres sine fredsbevarende styrker i framtida.

De 350 mennene ble drept etter at de nederlandske soldatene utviste dem fra en base som var under deres beskyttelse. Dette skjedde til tross for overhengende fare for at de ville bli drept, noe de også ble.

Langvarig strid

Munira Subasic, en av de etterlatte som tok saken til retten, slo i retten fast at Nederland er ansvarlig og for alltid vil være merket av det.

– Vi vet hva som skjedde, og vi trenger ikke denne domstolen til å fortelle oss det, sa hun.

Dommen opprettholder en rettsavgjørelse fra 2017, som ble anket. Den ferske høyesterettsdommen er en del av en langvarig rettsstrid som begynte da gruppen kjent som «Mødrene av Srebrenica» ville holde den nederlandske staten ansvarlig.

Høyesterett kom til at slektningene har krav på en erstatningssum som tilsvarer 10 prosent av de økonomiske tapene de har lidd og konkluderer med at ofrene hadde hatt 10 prosent sjanse for å overleve dersom de hadde fått bli i basen.

– Den nederlandske staten er ansvarlig for folkemord. 1 prosent eller 10 prosent betyr ingenting. De er ansvarlige. Vi bryr oss ikke om penger, vi ville ha rettferdighet, sier slektningen Kada Hotic.

Større del av utrenskning

Srebrenica-massakren var en del av en større etnisk utrenskning utført av bosnisk-serbiske styrker. Det er anslått at rundt 8.000 gutter og menn ble drept og likene ble dumpet i massegraver.

Over 6.600 ofre er siden identifisert, men eksperter graver fortsatt fram levninger fra bortgjemte graver rundt om i landet.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag og FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia har fastslått at massakren i Srebrenica var folkemord.

