Nederland gjenåpner kinoer og museer

Nederland gjenåpner en rekke institusjoner etter at koronasmittetallene i landet har begynt å falle.

Kinoer, museer, bibliotek, dyrehager, og svømmehaller får igjen åpne fra midnatt natt til onsdag, etter å ha vært stengt i to uker. Landets gjennomsnittlige smittetall over de siste sju dagene har falt fra 56 per 100.000 den 2. november, til 32 per 100.000 den 16. november.

Barer og restauranter må imidlertid fortsatt holde stengt til midten av desember, det er begrensninger på samlinger i eget hjem, og det er fortsatt begrensninger på hvor mange mennesker som kan besøke institusjonene som kan åpnes.

Nederland har registrert 457.000 bekreftede smittetilfeller og 8.616 dødsfall.

(©NTB)

