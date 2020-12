Nederland innfører enda en nedstenging

Nederland vil om kort tid iverksette en ny og streng nedstenging for å få kontroll over den stigende koronasmitten.

Mandag samles regjeringen til krisemøte, og samme kveld skal statsminister Mark Rutte holde en tale til nasjonen.

Ifølge nederlandske medier vil nedstengingen gjelde fra midnatt. Den vil vare helt fram til 19. januar og innebærer at både skoler og forretningsvirksomhet som ikke er nødvendig, må stenge, ifølge meldingene.

Tyskland har allerede kunngjort en lignende nedstenging fra onsdag, og det har vært frykt for at mange tyskere vil komme over grensen for å gjøre julehandelen i Nederland.

