Nederland vil oppheve innreiseforbudet fra Storbritannia og Sør-Afrika, men kun for dem som kan legge fram en negativ covid-19-test.

I tillegg må reisende fra de to landene gå i karantene i ti dager, opplyser samferdselsminister Cora van Nieuwenhuizen. Hun sier myndighetene er i dialog med fly- og fergeselskaper om hvordan testene skal kontrolleres. Ministeren kan ikke love at det åpnes igjen før jul.

Nederland er ett av mange land som har satt en stopper for reisende fra De britiske øyer etter at det ble oppdaget en ny variant av viruset. EU har bedt om at det åpnes for nødvendige reiser og varetransport.

(©NTB)

