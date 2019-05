Nederlandsk gissel i Filippinene skutt under flukt

En nederlandsk statsborger som har vært holdt som gissel i sju år i jungelen på Filippinene, er skutt og drept under et fluktforsøk.

Militære myndigheter opplyser at den nederlandske fuglekikkeren Ewold Horn forsøkte å stikke av under et væpnet sammenstøt mellom regjeringsstyrker og opprørerne som holdt ham fanget.

Trefningen fant sted ved byen Patikul i jungelområdet i den sørlige Sulu-provinsen. Minst seks opprørere ble drept under skuddvekslingen, melder en militærtalsmann.

Nederlenderen Horn, en sveitsisk venn og en filippinsk medhjelper ble tatt av geriljaen i 2012 under en ekspedisjon for å finne sjeldne fugler i den nærliggende Tawi Tawi-provinsen.

Filippineren klarte å stikke av like etter kidnappingen i 2012, mens sveitseren kom seg i sikkerhet flere år senere.

(©NTB)