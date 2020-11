Nederlandsk høyrepopulist trekker seg etter nazihyllest

Lederen for det innvandringskritiske partiet Forum for demokrati i Nederland går av etter at medlemmer av ungdomspartiet delte meldinger som hyllet nazistene.

Thierry Baudet grunnla det EU-skeptiske partiet i 2016 og fikk raskt vind i seilene. Nå går nedturen like raskt i kjølvannet av meldinger i en gruppechat, der det har kommet både antisemittiske og homofobe utsagn. – Baudet trakk seg som partileder i dag, sier partiet i en uttalelse. Han fortsetter som medlem av nasjonalforsamlingen. Den avgåtte lederen la mandag ut en videomelding der han hevdet å være dømt av mediene og at partiet hadde vært for raske med å plassere skyld for meldingene. Ifølge avisen Het Parool skal en av meldingene ha kommet fra en student som hevdet at «jøder har internasjonale pedofile nettverk». Den samme studenten skrev at «Nasjonalsosialistene hadde den beste økonomiske oppskriften noensinne», skriver avisen. Nestleder Lennart van der Linden tar midlertidig over toppvervet etter Baudet. (©NTB)