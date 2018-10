Nederlandsk minister mener landet er i cyberkrig med Russland

Nederlands forsvarsminister mener Nederland og Russland er i cyberkrig. Myndighetene skal nylig å ha stanset et dataangrep mot organisasjonen OPCW i Haag.

I april ble fire russiske etterretningsagenter umiddelbart utvist fra Nederland. Det skjedde etter at nederlandsk etterretningstjeneste oppdaget at de hadde parkert en bil med elektronisk utstyr på en parkeringsplass ved et hotell i nærheten av OPCWs kontorer, opplyste forsvarsdepartementet 4. oktober.

Organisasjonen fikk Nobels fredspris i 2013 for sitt arbeid for å avskaffe kjemiske våpen, og har blant annet dokumentert bruk av giftgass i Syria. Syria og Russland er nære allierte.

– Det som skjedde, var virkelig farlig, sier forsvarsminister Ank Bijleveld i et intervju med den nederlandske kanalen NPO.

Hun svarer ja på spørsmål om situasjonen mellom Nederland og Russland kan omtales som cyberkrig.

Russland nekter blankt for beskyldningene om forsøk på dataangrep. Utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at de fire russerne, som reiste inn i landet med diplomatpass, var på rutinebesøk og at det dreier seg om en misforståelse.

– Folk forsøker å blande seg inn i livene våre på forskjellige måter hele tiden, for å påvirke demokratiet vårt. Vi må riste av oss naiviteten på dette området og ta forholdsregler, sier Bijleveld, som forteller at dette var årsaken til at hendelsen ble gjort offentlig kjent.

