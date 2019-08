Nedgang da børsene åpnet i USA

En aksjehandler ved New York Stock Exchange tidligere denne uka. Foto: Richard Drew / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Aksjekursene falt over 1 prosent etter at børsene åpnet i USA onsdag. Samtidig lå oljeprisen under 57 dollar fatet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Indeksene Dow Jones og S&P 500 hadde begge falt over 1 prosent ti minutter etter at aksjehandelen begynte. Litt senere hadde Dow Jones falt ytterligere til et nivå som var over 2 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før. Nordsjøolje ble omsatt for 56,9 dollar fatet, noe som var nesten 3 prosent lavere enn tirsdag. (©NTB)