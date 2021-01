Nedgang i antall TV-serier i USA

For første gang ble det i fjor registrert en nedgang i antall serier som viste eller strømmet nye episoder for det amerikanske TV-publikummet.

I fjor ble det sendt 493 nye episoder på TV eller en strømmetjeneste. Det er en nedgang på 7 prosent fra året før, viser tall fra selskapet FX Research, et datterselskap Disney-gruppen.

2019 var også et rekordår med 532 episoder. Det var to og en halv ganger så mange program som var tilgjengelig for ti år siden.

Med nye tjenester som Disney+, Apple TV+, HBO Max og Peacock kom det mellom november 2019 og juli 2020 en rekke nye serier. Men koronapandemien har stanset mye av produksjonen i Hollywood siden starten av fjoråret.

FX Research tilbyr ingen analyse av nedgangen, som er den første siden den årlige målingen startet i 2009, eller informasjon om hvor de nye episodene ble sendt.

I senere år viser tall at selv om antall serier har eksplodert på strømmetjenestene, har tilbudet vært langt fra like godt på kabel-TV eller de store TV-kanalene.

(©NTB)

