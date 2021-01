Nedstenging i deler av Hongkong

Myndighetene i Hongkong har for første gang stengt ned deler av byen for å avgrense et pågående koronautbrudd.

Nedstengingen omfatter rundt 10.000 innbyggere i 150 boligkvartaler i Jordan i Kowloon, et tett befolket område. Det er blant Hongkongs fattigste distrikter, og det pågår en smittebølge der. Tiltaket ble kunngjort med umiddelbar virkning klokken 4.45 lørdag morgen. Nedstengingen henger sammen med obligatorisk testing av innbyggere i de berørte områdene. Alle må holde seg hjemme inntil alle testresultatene er klare, heter det i en uttalelse. Planen er at testingen skal være unnagjort innen midnatt lørdag kveld, men beboerne får ikke forlate området før 6-tiden mandag morgen når det er ventet at testresultatene er klare. (©NTB)

