Nedstenging i Portugal

Fra onsdag stenger portugisiske myndigheter ned om lag 70 prosent av landet for å bremse spredningen av koronavirus.

Restriksjonene omfatter 121 kommuner, inkludert Porto og hovedstaden Lisboa, der antall nye infeksjoner per 100.000 personer har passert 240.

Skolene holdes åpne. Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra, men kan få gå på jobb, dra til legen og ta seg av familiemedlemmer som trenger det. Korte spaserturer og restaurantbesøk tillates, men spisesteder må stenge tidligere og begrense antall kunder. Utendørsmarkeder forbys.

Statsminister Antonio Costa understreker at tiltaket er nødvendig for å unngå at helsevesenet kollapser, men han sier også det er viktig å ivareta landets økonomi.

