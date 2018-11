Neil Young langer ut mot Donald Trump etter brann-utspill

Rockelegenden forteller også om uhyggelig utsagn fra brannmenn i California.

LOS ANGELES (Nettavisen): Skogbrannene fortsetter å herje i California. Totalt er 31 mennesker døde, 300.000 har evakuert og i byen Paradise har over 27.000 mistet hjemmene sine. Dødstallet ventes å stige.

Flere kjendiser har mistet hjemmene sine i brannen ved Malibu sør i California, som har fått navnet «Woolsey Fire». Neil Young er en av dem.

Nå langer rockestjernen ut mot Donald Trump etter presidentens utspill om at skogforvaltningen har skylden for at skogbrannene i herjer i California.

I en uttalelse går Young hardt ut mot det han kaller «vår såkalte president» og sier at klimaendringer er den virkelige årsaken til brannene.

- Ekstremværet og vår utvidede tørke er en del av det. Temperaturene er høyere enn noensinne her, i den varmeste sommeren noen gang målt. Det har ikke hjulpet, skriver musikeren på sin hjemmeside.

- Trump ser ut til være «Nekteren». Det er virkelig på tide med et oppgjør med denne uegnede lederen. Kanskje den nye Kongressen kan hjelpe. Det håper jeg inderlig, legger Young til.

Kraftig kritikk

Det var på lørdag Donald Trump kom med meldingene som skapte sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten gikk ut på Twitter og kritiserte skogforvaltningen i delstaten.

- Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skrev Trump, og fortsatte:

- Milliarder av dollar blir gitt hvert år, med så mange liv som går tapt kun på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette nå, ellers stopper de føderale bevilgningene!

På Twittter har Trump senere hyllet brannmenn og andre som jobber med brannen, men også gjentatt sin kritikk.

With proper Forest Management, we can stop the devastation constantly going on in California. Get Smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2018

Utspillene har fått motbør. Sjefen for brannetaten i California, Brian K. Rice, mente Trump drev med feilinformasjon og at meldingene var dårlig timet og nedverdigende.

- I mine øyne er dette skammelige angrepet på California et angrep på alle de modige menn og kvinner på frontlinjen, uttalte Rice om Trumps twittermeldinger.

Skuespiller Leonardo DiCaprio reagerte også, og la skylden på klimaendringer. Artisten Katy Perry gikk også ut mot Trump-meldingene.

- Dette er et aldeles hjerteløst svar, skriver artisten på Twitter.

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ — KATY PERRY (@katyperry) November 10, 2018

En studie fra 2016 konkluderte med at menneskeskapte klimaendringer har doblet arealet som rammes av skogbranner vest i USA. I tillegg får bygging av hus lenger inn i skogsområder også skyld for at skogbrannene blir mer ødeleggende.

- Klimaendringene påvirker hvor tørr vegetasjonen er, og det påvirker igjen hvor fort brannen sprer seg, sier klimaforsker Daniel Swain ved University of California, Los Angeles, til NBC.

- Aldri sett noe slikt

Skogbranner dekker nå store områder både nord og sør i California, og sterk vind i området har gjort slukningsarbeidet vanskelig for brannmannskapene.

«Woolsey Fire», som strekker seg fra Thousand Oaks nordvest for Los Angeles til Malibu på kysten, brøt ut torsdag og spredte seg raskt med vinden.

Brannen omfatter 370 kvadratkilometer. Mandag morgen hadde brannmannskapene kontroll på 20 prosent av flammene. Malibus 13.000 innbyggere ble fredag beordret til å forlate sine hjem.

BRANN: Et hus i Malibu i flammer.

Neil Young forteller om uhyggelig utsagn fra brannmenn i området.

- Brannmannskapet har aldri sett noe slikt i deres liv. Jeg har hørt det blitt sagt utallige ganger de siste dagene, og jeg har mistet hjemmet mitt tidligere i en California-brann, nå en gang til, skriver rockelegenden.

Young har bodd i Malibu-området siden 1970-tallet, og mistet et hus i en skogbrann i 1978.

Tidenes dødeligste

Brannen nord i California har fått navnet «Camp Fire». Den dekket mandag 303 kvadratkilometer. Rundt 25 prosent av brannen er under kontroll, men myndighetene sier at det trolig vil ta rundt tre uker å slokke den.

ØDELEGGELSE: Skogbrannene har ødelagt enorme områder i California.

Totalt har 29 personer omkommet i den store brannen nord i California, «Camp Fire»-brannen, mens to er omkommet i brannen nær Malibu.

Sheriff Korey Honea i Butte fylke, der byen Paradise ble nærmest utslettet i brannen, sier 228 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Californias dødeligste skogbrann inntil nå var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet. Brannen som herjer nord i delstaten nå har dermed tangert dette tallet, og dødstallet ventes å stige.

I tillegg er over 6.700 bygninger og andre konstruksjoner brent ned - flere enn i noen annen skogbrann i Californias historie.

Brannen fører også til dårlig luftkvalitet. I Los Angeles har beboere blitt oppfordret om å holde seg inne mandag. 19.30 norsk tid kom det meldinger om at beboere i nærheten av brannområdet og i deler av Los Angeles bør koke vann fra springen et minutt før det brukes.

REDNINGSARBEID: Brannkaptein Steve Millosovich bærer et bur med katter i forbindelse med slokkearbeidet ved Big Bend i California.

CAMP FIRE: En utbrent bil står igjen ved bensinpumpene ved Pulga, nord i California.

