Nektet å bistå deportasjon av innvandrere – sa opp jobben i stedet

- Jeg nekter å bidra til at familier splittes, forklarer Jordon Dyrdahl-Roberts.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag fikk Jordon Dyrdahl-Roberts beskjed fra en av advokatene han arbeidet sammen med hos arbeidsdepartementet i Montana at han kunne vente seg en forespørsel fra det amerikanske immigrasjonspolitiet (ICE) om informasjon om delstatens arbeidsgivere og deres ansatte.

ICE leter opp innvandrere uten lovlig opphold og sender dem ut av USA.

- Jeg svarte umiddelbart at «Jeg tror ikke at jeg kan hjelpe til med det». Jeg tok en prat med ledelsen om hva dette handlet om, men jeg forsto det egentlig allerede da, forteller Dyrdahl-Roberts til avisen Independent Record.

Dette var å gå «et skritt for langt» for ham. Han ringte kona og fortalte at han ikke var komfortabel med å bistå ICE. Hun svarte «Ok».

Jordon Dyrdahl-Roberts har jobbet i arbeidsdepartementet i delstaten Montana siden 2011. Onsdag sa han opp jobben. Senere samme dag la han ut en melding om dette på Twitter, der han skrev at han har sendt inn oppsigelsen sin fordi han ikke ville bistå i jakten på papirløse arbeidere.

So, yeah, about that.



I put in my two weeks notice.



I work at Montana Department of Labor.



There were going to be ICE subpoenas for information that would end up being used to hunt down & deport undocumented workers.

Posten hans har i skrivende stund fått 42.000 likes og er blitt retvitret 17.000 ganger.

Vil se barnet i øynene



Samtidig har en talsmann for Montanas arbeidsdepartement bekreftet at han faktisk sa opp jobben på grunn av stevningen fra ICE.

- Departementet er i samtaler med Jordon og det er vår forståelse at hans beslutning om å slutte utelukkende er basert på hans personlige motstand mot myndighetenes retorikk om innvandring, sier talsmann Jake Troyer til The Washington Post.

- Det ville ha vært mitt ansvar å gjøre klar informasjonen og levere den til ICE. Jeg nekter å bidra til at familier splittes. Jeg nekter å bare «følge ordre». Dette er ikke en enkel beslutning, ettersom det setter meg i en vanskelig økonomisk situasjon. Jeg har et lite barn, en kone som jobber deltid og to katter. Det er rundt 900 dollar på kontoen min, skrev Dyrdahl-Roberts i to påfølgende poster på Twitter.

Mange lurte på hvorfor han sa opp jobben når han har ansvaret for et barn.

- Jeg gjorde det fordi jeg har et barn. Jeg vil være i stand til å se barnet mitt i øynene, svarte han.

Jordan Dyrdahl-Roberts fulgte opp med at «samarbeid med dette regimet ikke er akseptabelt».

Twitter-folket svarte med å donere penger. Torsdag ga Dyrdahl-Roberts beskjed om at han hadde fått mer enn nok økonomisk støtte og at folk heller burde sende donasjoner til Flint eller Puerto Rico. Samtidig begynte den nasjonale pressen å få interesse for saken.

Både The Washington Post og The Huffington Post har omtalt Dyrdahl-Roberts.

Okay. So. A lot of people have already helped us, & we are going to be just fine. For awhile. I encourage you to donate directly to Dreamers, to Flint, to Puerto Rico. Check #DisabilityWishlists & #ShowUpForWishes.

That said--insurance, medical bills, debt, gas, electric, etc.



That said--insurance, medical bills, debt, gas, electric, etc. https://t.co/ktY4JRr5jL — Daisy 🌼(tell me to go work on my thesis) (@dyrdaisy) February 9, 2018

Flere arrestasjoner, færre deportasjoner

USAs president Donald Trump har innført en strengere linje overfor innvandrere enn tidligere presidenter. Ifølge The Washington Post har arrestasjoner av ulovlige innvandrere økt med 42 prosent fra innsettelsen i januar 2017 og fram til september sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Én person som nylig ble deportert, var en polsk lege som hadde grønt kort og bodde i USA i 40 år. Han hadde to mindre dommer fra 1992.

- ICE har tatt hanskene av og går etter hvem de vil av hvilken årsak de vil. Det er fritt fram nå, sier immigrasjonsadvokaten Ray Ybarra Maldonado i Phoenix til The Washington Post.

ANTALL DEPORTASJONER under Barack Obama (2009-1016) var høyere enn i Donald Trumps første år som president.

Tall fra ICE viser samtidig at det var færre ulovlige innvandrere som ble deportert fra USA i det første året med president Trump enn i alle årene under president Barack Obama. Mens det i gjennomsnitt ble deportert 343.713 personer per år under Obama, ble det i 2017 «kun» deportert 226.119 ulovlige innvandrere fra USA.

Dette henger ifølge The Washington Post sammen med at langt færre kommer til USA etter at Trump ble president, samt at motviljen mot Trumps retorikk og politikk har gitt en kraftig økning i økonomisk støtte til jurister og foreninger som tilbyr juridisk hjelp til immigranter.

