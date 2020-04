Nesten 1.500 døde på ett døgn i USA

USA har registrert 1.480 døde fra koronaviruset på 24 timer fredag. Det er ny rekord globalt siden koronaepidemien startet.

Totalt er det nå 7.406 mennesker som har dødd av koronaviruset i USA, ifølge Johns Hopkins-universitetets kontinuerlige opptelling, og det er registrert over 276.300 smittede.

Det er annen dag på rad at det blir registrert over 1.000 døde i løpet av 24 timer i USA, og fjerde dag på rad at det er over 800 døde.

Verst står det til i New York, der det er registrert over 2.900 dødsfall og 57.000 smittede.

Det siste dødstallet er regnet fra torsdag kveld klokka 20.30 til samme tid fredag kveld amerikansk tid.

