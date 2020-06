Nesten en halv million koronasmittede i India

India har registrert den største smitteøkningen på ett døgn med 17.296 nye koronatilfeller. Dermed har landet snart en halv million smittede.

Tallet fra helsedepartementet fredag brakte det totale antallet påviste smittetilfeller til 490.401 personer.

Siste døgn bekreftet også myndighetene 407 flere koronarelaterte dødsfall. Til sammen er det 15.301 dødsfall blant personer med påvist koronasmitte.

Bare USA, Brasil og Russland har flere bekreftede smittetilfeller enn India.

Lav dødsrate

Antall koronarelaterte dødsfall per 100.000 personer er på 1,86 i det folkerike India, langt lavere enn i de ovennevnte landene. Gjennomsnittet for verden som helhet er 6,24 per 100.000 personer.

Prosentandelen som blir friskmeldt, er stigende og nå på 57,43 prosent, ifølge departementets tall fredag.

Men som i resten av verden, er det faktiske antallet smittede og døde med covid-19, trolig langt høyere enn det offisielle tall viser, som følge av en rekke årsaker, blant annet begrenset testing.

Gjenåpnes gradvis

Statsminister Narendra Modi oppfordrer folk til å overholde strenge regler om å holde avstand til hverandre, og til å bruke munnbind. Slike tiltak er det eneste valget man har inntil en vaksine er utviklet, sier han.

Imens har deler av samfunnet gjenåpnet etter at regjeringen innførte nasjonal nedstengning i slutten av mai. Siden har et begrenset togtilbud vært på plass. Jernbanetilbudet utvides ytterligere 30. juni, men full gjenåpning skjer ikke før 12. august.

Flytrafikken innenriks er gjenopptatt på noen ruter. Regjeringen ventes i neste måned å kunngjøre når flygninger til utlandet kan gjenopptas.

