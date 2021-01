Nesten seks av ti amerikanere vil at Trump straks går av

Et flertall av amerikanere, 57 prosent, ønsker at president Donald Trump straks skal gå av, ifølge en meningsmåling gjort av Ipsos for Reuters.

Brorparten av dem som ikke ønsker at Trump skal sitte fram til Joe Biden tas i ed 20. januar, stemmer på Demokratene, skriver Reuters. Målingen, som ble gjort torsdag og fredag, viser at 70 prosent av dem som stemte på Trump i november, tar avstand fra onsdagens angrep på kongressbygningen. Nesten like mange er misfornøyde med Trumps framferd i forkant av opptøyene, som mange mener han oppildnet til. I en tale til tusenvis av støttespillere oppfordret han dem til å marsjere mot Capitol Hill og Kongressen. 12 prosent sier de støtter dem som med makt tok seg inn i bygget. Fem personer døde i eller som følge av opptøyene, blant dem en politibetjent. 1.005 voksne fra hele USA ble spurt i undersøkelsen. 339 av dem oppga at de stemte på Trump. Feilmarginen er 4 prosentpoeng, ifølge Reuters. (©NTB) Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen Valg

Politikk

Demonstrasjoner og opptøyer

Meningsmålinger

