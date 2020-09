Nesten smelterekord for sjøisen i Arktis

Sjøisen i Arktis har i år smeltet til det nest laveste nivået som noen gang er registrert. – Det har vært et vilt år oppe i nord, sier amerikansk forsker.

Både norske og amerikanske forskere har i løpet av den siste uken fram nye tall som viser omfanget av smeltingen.

Dataene er litt forskjellige, men både Nansensenteret i Bergen og amerikanske NSIDC slår fast at 2020 havner på en andreplass. 2012 er det eneste året der sjøisen har hatt mindre utbredelse i årstiden der den er på sitt minste.

Hetebølge og branner

– Det har vært et vilt år oppe i nord, med sjøisen nesten på et rekordlavt nivå, hetebølger i Sibir og massive skogbranner, sier NSIDCs direktør Mark Serreze til nyhetsbyrået AFP.

Utviklingen går i retning av mindre is både til lands og til vanns i Arktis, i takt med den globale oppvarmingen.

– Selv om det ikke ble noen ny absolutt minimumsrekord i år, er det svært bekymringsfullt at isens tilbaketrekning og smelting i Arktis ikke får større oppmerksomhet, sa seniorforsker Lasse H. Pettersson ved Nansensenteret i en uttalelse i forrige uke.

Også han viste til hetebølgen i Sibir, som har bidratt til den kraftige issmeltingen. I år er det spesielt lite is nord for kysten av Sibir og nord for Svalbard.

– Ny spiker i kista

Sjøisen i Arktis minker hvert år i løpet av våren og sommeren, før sjøen begynner å fryse til igjen. Vendepunktet i år kom i forrige uke, og isen er nå i ferd med å utvide seg.

På det minste var is-arealet på 3,74 millioner kvadratkilometer, ifølge National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Satellittmålingene av isen strekker seg tilbake til 1979.

– Vi er på vei mot et Nordishav som vil være isfritt deler av året, og dette året er en ny spiker i kista, sier Serreze.

– Trenger politisk handling

Miljøorganisasjonen Greenpeace er til stede ved den såkalte iskanten med et skip for å dokumentere sjøisminimumet og forske på iskantsonen.

– Nordområdene våre er blant stedene hvor klimakrisen er mest synlig, og hvor oppvarmingen går raskest. Vi trenger politisk handling nå for å unngå de verste konsekvensene av klimakrisen framover, enten det er ekstrem issmelting eller massive skogbranner, sier Laura Meller i Greenpeace i en uttalelse.

Når det blir mindre sjøis i Arktis, blir mer sollys absorbert av havet siden vann er mørkere enn is. Dette er en av flere naturlige mekanismer som bidrar til å akselerere den menneskeskapte temperaturøkningen på kloden.

