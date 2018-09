Netanyahu hevder Iran har hemmelig atomlager

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevdet torsdag i FN at Iran har et hemmelig lager for atomvåpen i Teheran.

– I mai avslørte vi hvor Iran har sitt hemmelige atomarkiv. Nå avslører jeg hvor enda et anlegg befinner seg – Irans hemmelige atomvåpenprogram, sa han i sin tale til FNs hovedforsamling.

Mens han snakket, holdt han opp et kart og et foto av et bygg som ser relativt uskyldig ut.

Han hevdet at lageret brukes til å oppbevare store mengder utstyr og materiale fra Irans hemmelige atomvåpenprogram.

– Iran har ikke droppet sitt mål om å utvikle atomvåpen. Vær sikker på at det ikke vil skje. Det Iran skjuler, vil Israel finne, sa han.

