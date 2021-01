Netanyahu vil utvide bosetningene ytterligere

Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil bygge 800 nye boliger i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Boligene skal bygges i området «Judea og Samaria», som er det bibelske navnet for Vestbredden, opplyste statsministerens kontor mandag.

Israel holder nyvalg 23. mars, det fjerde på under to år. Denne gangen tyder meningsmålinger på at Netanyahus største utfordring kommer fra høyreorienterte Gideon Saar, som er en iherdig forkjemper for bosetningene.

Han forlot regjeringspartiet Likud i forrige måned for selv å stille som statsministerkandidat.

Netanyahus ordre er ikke endelig. Byggeplanene må gjennom flere byråkratiske instanser og muligens også anker i rettsvesenet før planene kan iverksettes.

Ordren kommer få dager før Donald Trump går av som USAs president. Hans administrasjon har brutt med internasjonal konsensus om at bosetningene er brudd på folkeretten, noe også FNs sikkerhetsråd har slått fast.

Påtroppende president Joe Biden har signalisert at hans administrasjon kommer til å gjenoppta USA tidligere politikk.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: 15 GB til kun 299 kroner i måneden