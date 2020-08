Nevada åpner for stemmegivning via posten

Nevadas guvernør, demokraten Steve Sisolak, ventes å undertegne en ny lov som åpner for stemmegivning via posten i delstaten under høstens presidentvalg. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Nevada har som åttende delstat i USA besluttet å åpne for stemmegivning via posten under høstens presidentvalg, til protester fra president Donald Trump.

Delstatsforsamlingen i Nevada vedtok søndag kveld en lov som innebærer at registrerte velgere får tilsendt stemmeseddel som kan sendes inn via posten. Loven må undertegnes av delstatens guvernør, demokraten Steve Sisolak, noe han ventes å gjøre. Sju andre delstater, blant dem California og Vermont, har tidligere åpnet for stemmegivning via posten som følge av koronapandemien, noe president Donald Trump hevder åpner for omfattende valgfusk. Det er en påstand eksperter har tilbakevist med henvisning til tidligere erfaringer. Trump betegnet mandag morgen vedtaket i Nevada som «et ulovlig kupp» som vil gjøre det umulig for republikanere å vinne i delstaten. – Vi møtes i retten, tvitret presidenten. Demokratenes tidligere majoritetsleder i Senatet, Harry Reid, applauderer Nevadas beslutning og kaller Trumps kommentar desperat. – Han lyver om delstatenes ledere og truer med en tullete rettssak bare fordi Demokratene har gjort det lettere for folk å avgi stemme, sier Reid. (©NTB)