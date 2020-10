New Jersey kontakter dem som var i møte med Trump

President Donald Trump på vei tilbake til Washington etter et pengeinnsamlingsmøte i New Jersey torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Helsemyndighetene i New Jersey har tatt kontakt med alle de 200 som var på et møte med president Donald Trump torsdag, før han testet positivt for korona.

Helsemyndighetene sier de har fått en liste fra Det hvite hus på 206 personer som var til stede på pengeinnsamlingsmøtet i Trumps golfklubb. De tar kontakt for å be dem være oppmerksom på symptomer. Samtidig har lokalmyndighetene i Bedminster kontaktet alle ansatte på golfklubben. Delstatens helsemyndigheter og lokalmyndighetene ber alle som var i nær kontakt med presidenten eller hans stab, om å holde seg i karantene i 14 dager. Trump fikk påvist koronasmitte få timer etter at han kom tilbake til Washington fra New Jersey. (©NTB)