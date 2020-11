New York gjenåpner skolene

Kun ti dager etter at New York igjen stengte skolene, kommer meldingen om at de skal gjenåpnes – til tross for en økende smittetrend.

Det opplyser ordfører Bill de Blasio søndag. Enkelte av byens skoler og barnehager vil åpne allerede mandag 7. desember, mens andre vil bruke lengre tid før de åpner, sier de Blasio. New York stengte skolene for 1,1 millioner elever 19. november. For enkelte elever vil det være snakk om en økning i antall dager de fysisk møter opp til timer. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.050 smittede i byen, skriver New York Times. Det er en økning på 302 tilfeller fra snittet uka før. (©NTB) Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør i kveld Medisin/Helse

Sykdom Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her