New York gjenåpner skoler til høsten

New York vil gjenåpne skoler fra høsten av og deler opp undervisningen. Elever vil være på skolen to-tre dager i uken, og resten vil foregå digitalt hjemmefra.

De fleste skoler i byen vil ikke kunne klare å ha alle elever på skolen og samtidig overholde regler for sosial distanse, opplyser ordfører Bill de Blasio onsdag.

I byens plan for gjenåpning vil det være mulig å velge et alternativ med bare hjemmelæring, men de Blasio sier at 75 prosent av foreldre i en undersøkelse har sagt at de vil at barna skal være på skolen fra september.

Guvernør i delstaten, Andrew Cuomo, sier de vil vurdere planer fra distriktene i begynnelsen av august og se på om smittervernshensynet er godt nok ivaretatt.

(©NTB)