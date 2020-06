New York innfører portforbud fra klokken 23 til klokken 5 som et tiltak for å stanse voldelige opptøyer, ødeleggelser og plyndring.

De siste dagene vært fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold i en rekke amerikanske byer som følge av dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd. I noen tilfeller har demonstrasjonene utviklet seg til å bli voldelige. – Vi kan ikke la vold undergrave budskapet i dette øyeblikket. Det er for viktig, og budskapet må bli hørt, sa ordfører Bill DeBlasio i New York da han erklærte avgjørelsen. Fra før har blant annet byene Minneapolis, Washington D.C. og Los Angeles innført portforbud. (©NTB)

