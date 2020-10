New York kjemper for å avverge ny koronabølge

Smitteraten øker i New York. Illustrasjonsfoto: Seth Wenig / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

New York, der virusutbruddet har vært under kontroll etter å ha vært episenter tidlig i pandemiutbruddet, står nå overfor en virusbølge nummer to.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Så langt har rundt 1 prosent av avlagte koronatester gitt positivt utslag. Men i forrige uke steg snittraten til rundt 2 prosent, og onsdag nådde den 2,7 prosent. – Vi kan ikke tillate oss at tallet fortsetter å stige, sa New Yorks ordfører Bill de Blasio torsdag. I New Yorks nabodelstat New Jersey er nå 6,5 prosent av koronatestene positive. Smittetilfellene øker også i Pennsylvania, Connecticut og Massachusetts. (©NTB)