New York lager 25.000 sykehusplasser til koronasyke i offentlige bygninger

New York vil ta i bruk konferansesentre og statlige høgskoler for å finne rom til 25.000 sykehusplasser for koronasyke, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Målet er å få sykehuskapasiteten, som nå ligger på 50.000, opp til 75.000, sa delstatsguvernør Cuomo søndag. Mulige lokaler for midlertidig sykehus, som skal bli drevet av Ingeniørkorpset i Den amerikanske hæren (USACE), er Stony Brook University og SUNY College på Old Westerbury på Long Island og Westchester County Center, i tillegg til Manhattens Javits Center. – Vi gjør alt som kan gjøres, sa Cuomo. Til sammen er 10.400 bekreftet smittet av koronaviruset i delstaten, og om lag 1.600 er innlagt på sykehus. (©NTB)

Reklame Dette er Norges billigste strømavtale