New York må stenge delvis ned igjen

Ordføreren i New York vil stenge skoler og restauranter i ni nabolag i storbyen på grunn av en kraftig økning av koronasmitten.

Ordfører Bill de Blasio sier han har bedt delstatsmyndighetene om tillatelse til nedstengningen, blant annet i Brooklyn og Queens, der det bor mange ortodokse jøder, fra onsdag.

Nedstengningen vil være et beklagelig tilbakeskritt for en by som kunne nyte en sommer med mindre spredning av viruset enn andre steder i landet, og der skolene nettopp var åpnet igjen.

De Blasio sier han vil forsøke å hindre en ny smittespredning i å bli en andre runde av epidemien som den som kostet over 24.000 mennesker livet i byen i vår.

Rundt 100 offentlige skoler og 200 private vil stenge, i tillegg til restauranter, som bare for noen dager siden fikk åpne for innendørs servering.

(©NTB)