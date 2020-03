New York-ordfører ber om hastehjelp fra militæret

New Yorks ordfører Bill de Blasio ber om hjelp fra det amerikanske militæret dersom antallet koronavirustilfeller nærmer seg 1.000.

– Akkurat nå er det militærpersonell som bygger en mur ved den sørlige grensen som heller burde blitt benyttet mot koronaviruset, sa de Blasio til NBC.

Ordføreren sa at de vil nå 1.000 koronasmittede tilfeller i løpet av dagen.

– Vi trenger militærets medisinske ressurser, deres logistiske kunnskaper og vi trenger dem for å sikre at mat og medisin blir riktig fordelt og at forsyningsskjeden ikke blir avbrutt, sa han videre.

Av alle de 50 amerikanske delstatene med rapporterte tilfeller av koronasmitte, så er New York desidert hardest rammet.

