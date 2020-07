New York-ordfører malte «Black Lives Matter» utenfor Trump Tower

New Yorks ordfører Bill de Blasio var med og malte «Black Lives Matter» i gult på gaten utenfor Trump Tower, president Donald Trumps signaturbygg.

Sammen med en rekke andre folk tok de Blasio en malerulle, dyppet den i gul maling og var med på male slagordet på 5th Avenue, rett utenfor Trump Tower på Manhattan torsdag.

Ordføreren kritiserte samtidig presidenten, som i forrige uke i en rekke Twitter-meldinger skrev at det planlagte gatemaleriet var et «symbol på hat», at det «motarbeider politiet» og «ødelegger denne luksusgaten».

– La oss vise Donald Trump det han ikke forstår, la oss male det rett utenfor bygningen hans, sa de Blasio torsdag.

Black Lives Matter-bevegelsen, en organisasjon som jobber mot systemisk rasisme, har fått mye støtte og oppmerksomhet i kjølvannet av drapet på afroamerikanske George Floyd.

