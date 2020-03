New York stenger offentlige skoler

En ensom trafikant på den ellers travle undergrunnsbanen i Brooklyn i New York. Nå har New York-ordfører Bill de Blasio besluttet å stenge skolene i fem uker framover – minst. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New York-ordfører Bill de Blasio kunngjorde søndag at alle offentlige skoler i USAs største by stenger dørene for 1,1 millioner elever fram til 20. april.

De Blasio gir dermed etter for press etter å først ha stått imot krav om holde elever og ansatte hjemme i et forøk på å demme opp for spredning av koronaviruset. Skolestengingen skal i første omgang vare til 20. april, men potensielt ut skoleåret. Fagforeningene i New York sier de er svært lettet over beslutningen om å stenge de rundt 1.800 skolene. De offentlige skolesystemene i Los Angeles, Seattle og Washington har allerede stengt dørene. De har til sammen rundt én millioner elever, mens New York har 1,1, million alene. (©NTB)

