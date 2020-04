New York tar massegraver i bruk

Delstaten New York har flere koronasmittede personer enn noe annet land i verden utenom USA. Nå tas massegraver i bruk for å begrave de døde.

Dronebilder fra Hart Island utenfor byen viser personer iført hvite beskyttelsesdrakter som fyller en enorm grav med en lang rekke enkle trekister stablet opp på hverandre.

De døde er personer uten nære pårørende eller som ikke har råd til en vanlig begravelse, melder BBC.

I hele delstaten var det fredag registrert nesten 160.000 smittede og over 7.000. I New York City alene er over 5.000 mennesker døde, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

