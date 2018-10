New York Times: Kanye West skal møte Trump i Det hvite hus

Kanye West – nå også kjent som Ye – vil diskutere jobbmuligheter for tidligere fanger når han ifølge New York Times møter president Donald Trump torsdag i Det hvite hus.

Representanter for Kanye West bekrefter møtet overfor avisen , mens Det hvite hus ikke har besvart henvendelsen.

Musikeren og forretningsmannen skal først møte Trumps svigersønn Jared Kushner, før han møter Trump til lunsj. Kushner er seniorrådgiver for presidenten, med spesielt ansvar for fengselsreform.

Ifølge New York Times' kilde skal Kanye West ha ønsket å diskutere jobbmuligheter for tidligere innsatte. Han ønsker også å snakke med Donald Trump om hvordan man kan øke antallet fabrikkjobber i Chicago – Kanyes gamle hjemby, som han planlegger å flytte tilbake til.

Kanye West har vært å se flere ganger i senere tid med den røde Trump-capsen med påskriften Make America Great Again. Han møtte Trump i 2016 i Trump Tower.

Presidenten og Kushner var tidligere i år i møte med Kim Kardashian West, som engasjerte seg for en innsatt kvinne ved navn Alice Johnson (63). Hun sonet en livstidsdom for en narkotikasak uten mulighet for prøveløslatelse. Etter møtet benådet Trump henne.

TMZ skrev i september at Kanye West meldte at han akter å flytte til Chicago, og at dette også gjelder hovedkontoret til hans kles- og skomerke Yeezy, som han nå har utvidet til også å omfatte billige boliger.

Mest sett siste uken