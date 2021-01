New York Times: McConnell skal være fornøyd med riksrettsprosessen mot Trump

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har ifølge New York Times sagt han mener Donald Trump har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

Avisa viser til ikke navngitte personer som er «kjent med McConnells tankegang. McConnell har ifølge The New York Times sagt til sine medarbeidere at han er fornøyd med at Demokratene forsøker å få Trump stilt for riksrett for andre gang. Angivelig mener den mektige republikaneren at en riksrettssak mot Trump vil gjøre det lettere å kaste den avtroppende presidenten ut av partiet.

Representantenes hus skal onsdag avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

En eventuell riksrettssak foregår i Senatet, der det kreves to tredels flertall for å kjenne presidenten skyldig.

