New Yorks guvernør sier det verste er over

Folk ser på solnedgangen i Little Bay Park i Queens i New York forrige uke. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over 10.000 koronasmittede er døde i New York, der det i løpet av de siste 24 timene er registrert 671 nye dødsfall. – Det verste er over, sier guvernøren.

– Jeg tror at vi nå kan begynne på veien mot en normalitet, sier Andrew Cuomo til pressen i New York mandag. Cuomo sier han nå jobber med en plan for å gradvis gjenåpne økonomien. Nærmere 190.000 har fått påvist koronasmitte i delstaten, der det bor rundt 20 millioner mennesker. I hele USA er det nå registrert 22.115 koronarelaterte dødsfall, og 10.056 av disse har funnet sted i New York, viser tall fra myndighetene. New York har passert både Italia og Spania i antall døde per 100.000 innbyggere. (©NTB)

