New Yorks ordfører jobber med plan for gjenåpning

New York City vil ikke være tilbake til normalen igjen før om 20 måneder, ifølge byens ordfører. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New York Citys ordfører Bill de Blasio håper å få på plass et veikart innen 1. juni for hvordan byen skal åpnes og gjenreises etter koronapandemien.

Demokraten sier søndag at en full gjenoppbygging av New York City vil ta rundt 20 måneder, og han har invitert byens ledere med på planleggingen. Antall intensivpasienter med covid-19 i byen har falt fra 785 til 768, viser de siste tallene. Noen gjenåpning kan ikke starte før tallene på innleggelser har fortsatt å falle i 10–14 dager til, ifølge de Blasio. – Vi begynner når vi har beviser. Det finnes ingen av-og-på-bryter. Det dreier seg om en rekke forsiktige, smarte skritt. I delstaten New York ble det søndag registrert 367 nye dødsfall, det laveste daglige tallet siden 31. mars, ifølge New York Times. Over 16.000 covid-19-pasienter har dødd i delstaten, der over 280.000 har fått påvist smitte. (©NTB)