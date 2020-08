New Zealand: 100 dager uten virussmitte

Kunder koser seg med lunsj i solskinnet på Riverside Market i Christchurch søndag, dagen da New Zealand markerte 100 dager uten nye lokale smittetilfeller av koronavirus. Foto: Mark Baker / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New Zealand markerte søndag at det har gått 100 dager uten et eneste nytt registrert lokalt tilfelle av koronavirus i landet.

– 100 dager uten nye tilfeller av lokalt overført smitte er en betydelig milepæl, men som vi alle vet, så kan vi ikke tillate oss å lene oss tilbake, sa landets helsedirektør Ashley Bloomfield søndag. New Zealand har fortsatt 23 aktive tilfeller, men de ble avdekket hos mennesker idet de ankom landet, og disse er i isolat. – Vi har sett i utlandet hvor raskt viruset kan komme tilbake og spre seg på steder der det tidligere var under kontroll. Vi må være forberedt på å raskt kunne håndtere ethvert nytt framtidig tilfelle, sa Bloomfield. New Zealand har påvist totalt 1.219 smittetilfeller. Det siste registrerte tilfellet av lokalt overført smitte var 1. mai. (©NTB)

